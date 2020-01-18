18 Янв. 2020 2020-01-18T12:57:00+03:00

Стрелка из суда в Новокузнецке заключили под стражу Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

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В субботу, 18 января, Центральный районный суд города Новокузнецка избрал меру пресечения для Артема Пакалова. По ходатайству следствия мужчина арестован до 16 марта 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/755400" frameborder="0"></iframe> Стрелка из суда в Новокузнецке заключили под стражу.Галина ШЕЛГАЧЕВА

При избрании меры пресечения, Артем Пакалов в обращении к суду отметил, что его состояние здоровья с 2018 года, когда начался конфликт с Сергеем Чапайкиным, существенно ухудшилось, и заключение пол стражу может «добить» его.

- Объявленную мною голодовку я буду держать до летального исхода, а заключение в СИЗО только ускорит его. Также хотел попросить дать мне умереть дома, - заявил Артем Пакалов в суде. - Поэтому прошу удовлетворить ходатайство защиты и избрать мерой пресечения домашний арест.

Сторона обвинения сделала акцент на то, что Артем Пакалов совершил преступление при помощи незаконно хранящегося у него огнестрельного оружия, а также у него бывают приступы агрессии. Кроме того, следственные действия еще не завершены, и есть опасения, что подозреваемый может как уничтожить необнаруженные до сих пор доказательства преступления, так и скрыться от следствия или оказывать давление на свидетелей.

Несмотря на то, что адвокат подозреваемого заявила о том, что у Артема Пакалова имеется собственное жилье, социальные связи, он не собирается скрываться от следствия, суд вынес решение заключить подозреваемого под стражу до 16 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU