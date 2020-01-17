17 Янв. 2020 2020-01-17T05:04:08+03:00

Расследованием дела о стрельбе в суде Новокузнецка займутся следователи из Москвы Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

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Делом об убийстве судебного пристава в суде города Новокузнецка будут заниматься следователи из Москвы. По словам Александра Бастрыкина, возглавляющего Следственный комитет России, это необходимо для того, чтобы провести наиболее полное и оперативное расследование.

Пресс-служба Следственного комитета уже направила в Новокузнецк специалистов. После того, как произошла трагедия, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Однако Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия задержанного мужчины с учетом смерти одного из потерпевших, предъявить ему соответствующее обвинение.

- В настоящее время ведется допрос нападавшего, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для оказания практической помощи, а также сбора и фиксации доказательств в Новокузнецк незамедлительно направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, - сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Напомним, трагедия произошла утром 16 января. В этот день 45-летний мужчина вошел в здание суда, выстрелил в судебного пристава, который пытался его задержать, а потом – в женщину, которая участвовала в рассмотрении одного из дел как свидетельница. 45-летний пристав скончался от ранения в живот в машине скорой помощи. 43-летняя женщина доставлена в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU