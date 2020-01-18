Убивший пристава в суде Новокузнецка объявил голодовку

В субботу, 18 января, в Центральный районном суде города Новокузнецка прошло заседание, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения для устроившего стрельбу в здании мирового суда города. Как передает корреспондент «Комсомолки», присутствующий на заседании, задержанный объявил голодовку до летального исхода.

Также сообщается, что правоохранители требует заключить мужчину под стражу, так как он может скрыться и быть опасным для себя и окружающих.

Сам же обвиняемый считает, оптимальная мера пресечения для него - заключения под домашний арест. Он утверждает, что его здоровье серьезно пострадало за последние полтора года - у него обнаружили заболевание сердечно-сосудистой системы, в том числе и гипертонию.

Кроме того, он заявил, что застреленный им пристав выполнял свой долг и пострадал случайно. Поэтому задержанный готов материально поддерживать его родных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="426" height="240" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/754989" frameborder="0"></iframe> Следком опубликовал видео с места стрельбы в суде Новокузнецка.Видео: СК РФ

Напомним, ранее сообщалось, что 16 января мужчина проник в здание мирового суда в Новокузнецке с огнестрельным оружием. Его попытался остановить судебный пристав, однако задержать ворвавшегося не удалось – он выстрелил в сотрудника суда. После мужчина вошел в один из кабинетов, где он ранил и женщину, которая проходила свидетелем по одному из дел.

Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, а вот пристав скончался в карете скорой помощи. У мужчины осталось четверо детей.

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