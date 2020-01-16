16 Янв. 2020 2020-01-16T11:23:40+03:00

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Видео из здания Новокузнецкого районного суда опубликовал Следственный комитет России. Утром здесь мужчина 1975 года рождения открыл стрельбу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="426" height="240" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/754989" frameborder="0"></iframe> Следком опубликовал видео с места стрельбы в суде Новокузнецка.Видео: СК РФ

Подозреваемый пришел в суд на рассмотрение уголовного дела, в котором он – потерпевший. С ружьем в руках он вошел в здание. На входе его остановил судебный пристав, и подозреваемый выстрелил ему в живот. Затем поднялся наверх и выстрелил в 43-летнюю женщину, которая проходила по этому же делу как свидетель.

Стрелка задержал пристав и бойцы Росгвардии, которые прибыли по сигналу тревожной кнопки. Раненого стража порядка спасти не удалось: он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Женщине проведена операция, оказана вся необходимая помощь. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело.

- Александр Бастрыкин дал поручение переквалифицировать действия задержанного мужчины с учетом смерти одного из потерпевших, предъявить ему соответствующее обвинение, а также направил в Новокузнецк для оказания помощи в сборе и фиксации доказательств опытных следователей-криминалистов центрального аппарата Следственного комитета, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU