2020-01-18T05:06:26+03:00
Общество

Сегодня изберут меру пресечения стрелку из Новокузнецка

Он убил одного человека и ранил второго
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Сегодня изберут меру пресечения стрелку из НовокузнецкаСегодня изберут меру пресечения стрелку из НовокузнецкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Новокузнецке сегодня, 18 января, изберут меру пресечения для 45-летнего мужчины, который устроил стрельбы в здании мирового суда. Один человек скончался от полученных травм.

Напомним, что трагедия произошла 16 января. Мужчина проник в здание мирового суда с оружием, но был встречен судебными приставом. Не задумываясь, стрелок пальнул в мужчину. Позже он ранил и женщину, которая проходила свидетелем по одному из дел. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, а пристав скончался в автомобиле скорой помощи – несмотря на все попытки медиков спасти его не удалось. В мужчины осталось четверо детей.

Сейчас стрелявший находится в изоляторе временного содержания. Сегодня в 12.00 ему будет избрана мера пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Новокузнецке простятся с убитым приставом

В Новокузнецке 18 января простятся с судебным приставом, который погиб в результате огнестрельного ранения. Трагедия произошла 16 января в здании мирового суда на улице Энтузиастов, 9.(подробности)

Расследованием дела о стрельбе в суде Новокузнецка займутся следователи из Москвы

Делом об убийстве судебного пристава в суде города Новокузнецка будут заниматься следователи из Москвы. По словам Александра Бастрыкина, возглавляющего Следственный комитет России, это необходимо для того, чтобы провести наиболее полное и оперативное расследование. (подробности)

Вы на тракторе, а я - с ружьем: пострадавший в сельских разборках устроил стрельбу в суде Новокузнецка

Два выстрела прозвучали 16 января в начале рабочего дня в Новокузнецком районном суде. Мужчина, проходящий как потерпевший по одному из уголовных дел, выстрелил сначала в судебного пристава, а потом - в свидетельницу по делу. (подробности)

В Кузбассе на видео попали сельские разборки с трактором

В Новокузнецком районе между соседями случился конфликт, который перерос в настоящие разборки с применением тяжелой техники. Один мужчина едва не задавил второго на тракторе, а затем разгромил его гараж (подробности).

Сельские разборки с трактором: полиция Кузбасса проводит проверку

Кузбасская полиция проводит проверку после конфликта соседей в селе Куртуково. Водителю трактора, который пытался сбить неприятеля и протаранил гараж, грозит уголовная статья (подробности).

Кузбассовцу за попытку задавить соседа трактором грозит два года тюрьмы

Нешуточный конфликт в выходные разыгрался между двумя семьями в селе Куртуково под Новокузнецком. Накал страстей стоил одному оппоненту ущерба в миллион рублей, а второму - обвинений по двум уголовным статьям (подробности).

В Кузбассе возбудили уголовное дело после стрельбы в новокузнецком суде

Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» после стрельбы в новокузнецком суде, при которой погиб пристав и пострадала женщина (подробности).

Мужчина открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

В Новокузнецке в одном из судебных участков мужчина открыл стрельбу. По предварительным данным, пострадали два человека (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сегодня изберут меру пресечения стрелку из Новокузнецка
Сироты Кузбасса смогли получить квартиры только после вмешательства прокуратуры
В Новокузнецке на Крещение будет работать только одна купель
Из-за снегопадов в Кемерове ограничили движение большегрузов
В Кемерове рецидивист снимал квартиры, чтобы затем обворовать
В Юрге полицейские нашли родителей брошенного на пороге больницы новорожденного
Из-за обильных снегопадов в Кузбассе отменили междугородние автобусные рейсы
В Кемерове началось рассмотрение уголовного дела бывшего замгубернатора
Рекордно длинная для этого времени пробка зафиксирована в Кемерове
Почетный гражданин Кузбасса Владимир Машков займется редактированием Конституции России
В Кузбассе пропал 14-летний подросток
В Новокузнецке простятся с убитым приставом
Депутаты утвердят новый герб Кузбасса на ближайшей сессии
Более 34 миллионов рублей заплатили угольщики Кузбасса за нарушения в 2019 году
В Кузбассе началось общественное обсуждение проекта нового герба
Появилось видео, как подкинули младенца на крыльцо больницы в Юрге
В Кузбассе полицейские спасли замерзающую на трассе семью
В Кузбасс идут штормовой ветер и метели
В Кузбассе мужчину экстренно доставили в больницу на снегоходе
Расследованием дела о стрельбе в суде Новокузнецка займутся следователи из Москвы
Передвижную экологическую лабораторию приобретут для Новокузнецка