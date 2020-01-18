Сегодня изберут меру пресечения стрелку из Новокузнецка

18 Янв. 2020 2020-01-18T05:06:26+03:00

Он убил одного человека и ранил второго

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В Новокузнецке сегодня, 18 января, изберут меру пресечения для 45-летнего мужчины, который устроил стрельбы в здании мирового суда. Один человек скончался от полученных травм.

Напомним, что трагедия произошла 16 января. Мужчина проник в здание мирового суда с оружием, но был встречен судебными приставом. Не задумываясь, стрелок пальнул в мужчину. Позже он ранил и женщину, которая проходила свидетелем по одному из дел. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, а пристав скончался в автомобиле скорой помощи – несмотря на все попытки медиков спасти его не удалось. В мужчины осталось четверо детей.

Сейчас стрелявший находится в изоляторе временного содержания. Сегодня в 12.00 ему будет избрана мера пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU