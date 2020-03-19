2020-03-19T11:24:13+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Кузбассе перенесли досрочную сдачу ЕГЭ

Сдавать экзамены выпускники будут в основной период
Ирина АВТУШКО
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Из-за коронавируса в Кузбассе перенесли досрочную сдачу ЕГЭИз-за коронавируса в Кузбассе перенесли досрочную сдачу ЕГЭФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции изменились графики сдачи единого госэкзамена. Выпускники, которые планировали сдавать ЕГЭ досрочно, смогут это сделать в основной период.

Изменения в расписание экзаменов внесены приказом Минпросвещения и Рособрнадзора, сообщили в областном департаменте образования и науки.

Изначально проведение досрочного ЕГЭ планировалось с 20 марта по 13 апреля. В основном сдавать экзамены в указанные даты собирались выпускники прошлых лет.

В связи со сложившей ситуацией с коронавирусом для них будут выделены дни для сдачи в период основного этапа. Работы всех, кто будет сдавать ЕГЭ в резервные дни, проверят в ускоренном режиме, чтобы выпускники вовремя получили результаты и смогли подать документы в интересующие их вузы.

Для тех, кто выбрал досрочный период сдачи из-за лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий, экзаменационные пункты должны быть развернуты в медицинских учреждениях и на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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