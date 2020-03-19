Из-за коронавируса в Кузбассе перенесли досрочную сдачу ЕГЭ
В Кузбассе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции изменились графики сдачи единого госэкзамена. Выпускники, которые планировали сдавать ЕГЭ досрочно, смогут это сделать в основной период.
Изменения в расписание экзаменов внесены приказом Минпросвещения и Рособрнадзора, сообщили в областном департаменте образования и науки.
Изначально проведение досрочного ЕГЭ планировалось с 20 марта по 13 апреля. В основном сдавать экзамены в указанные даты собирались выпускники прошлых лет.
В связи со сложившей ситуацией с коронавирусом для них будут выделены дни для сдачи в период основного этапа. Работы всех, кто будет сдавать ЕГЭ в резервные дни, проверят в ускоренном режиме, чтобы выпускники вовремя получили результаты и смогли подать документы в интересующие их вузы.
Для тех, кто выбрал досрочный период сдачи из-за лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий, экзаменационные пункты должны быть развернуты в медицинских учреждениях и на дому.
ИСТОЧНИК KP.RU