В Кузбассе кинотеатры закрываются из-за ситуации с коронавирусом
В течение некоторого времени кузбассовцам придется обходиться без посещения кинотеатров. С 23 марта муниципальные и государственные кинозалы приостановили работу.
Кинопремьеры в ближайшее время кузбассовцам придется смотреть в онлайн кинотеатрах: обычные с 23 марта приостанавливают работу. В министерстве культуры и национальной политики Кузбасса сообщили о том, что такая мера рекомендована приказом Министерства культуры РФ от 22 марта 2020 года о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Точных сроков возобновления киносеансов пока нет.
- Государственные и муниципальные кинозалы на территории Кузбасса с 23 марта 2020 года приостанавливают свою работу для посетителей, - отметили специалисты пресс-службы областного министерства.
Руководителям кинотеатров других видов собственности также рекомендовали приостановить работу. Однако окончательное решение о продолжении киносеансов или их приостановке они будут принимать самостоятельно. Так что прежде, чем отправляться в кино, обязательно уточните, состоится ли сеанс.
Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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