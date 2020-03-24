В Кузбассе кинотеатры закрываются из-за ситуации с коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T04:25:43+03:00

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В течение некоторого времени кузбассовцам придется обходиться без посещения кинотеатров. С 23 марта муниципальные и государственные кинозалы приостановили работу.

Кинопремьеры в ближайшее время кузбассовцам придется смотреть в онлайн кинотеатрах: обычные с 23 марта приостанавливают работу. В министерстве культуры и национальной политики Кузбасса сообщили о том, что такая мера рекомендована приказом Министерства культуры РФ от 22 марта 2020 года о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Точных сроков возобновления киносеансов пока нет.

- Государственные и муниципальные кинозалы на территории Кузбасса с 23 марта 2020 года приостанавливают свою работу для посетителей, - отметили специалисты пресс-службы областного министерства.

Руководителям кинотеатров других видов собственности также рекомендовали приостановить работу. Однако окончательное решение о продолжении киносеансов или их приостановке они будут принимать самостоятельно. Так что прежде, чем отправляться в кино, обязательно уточните, состоится ли сеанс.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU