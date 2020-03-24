Губернатор поблагодарил врачей за исцеление заболевшего коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T12:16:35+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поблагодарил медиков, которые помогли вылечиться кемеровчанину, заболевшему коронавирусом. Пациента уже выписали домой из инфекционной больницы.

Глава региона отметил, что проведенные анализы показали отсутствие у пациента вируса в организме.

-Еще один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает лечиться, ему стало лучше. 15 человек с подозрением на контакт с заразившимися находятся под наблюдением врачей, - написал губернатор в своем Instagram. - Благодарен медикам за их работу. Всем кузбассовцам желаю крепкого здоровья, берегите себя!

Отметим, что за прошедшие сутки в Кузбассе новых случаев заражения не выявлено.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU