Губернатор поблагодарил врачей за исцеление заболевшего коронавирусом
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поблагодарил медиков, которые помогли вылечиться кемеровчанину, заболевшему коронавирусом. Пациента уже выписали домой из инфекционной больницы.
Глава региона отметил, что проведенные анализы показали отсутствие у пациента вируса в организме.
-Еще один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает лечиться, ему стало лучше. 15 человек с подозрением на контакт с заразившимися находятся под наблюдением врачей, - написал губернатор в своем Instagram. - Благодарен медикам за их работу. Всем кузбассовцам желаю крепкого здоровья, берегите себя!
Отметим, что за прошедшие сутки в Кузбассе новых случаев заражения не выявлено.
Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии 8-800-201-25-22 и 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU