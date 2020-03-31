Сергей Цивилев поручил закрыть все торговые центры из-за угрозы коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T14:17:16+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ужесточил меры по борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписано во вторник, 31 марта.

Согласно документу, до 5 апреля приостанавливается работа торгово-развлекательных центров, за исключением находящихся в них аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (мобильных телефонов, планшетов и другого), а также объектов розничной торговли, где реализуются продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Напомним: задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU