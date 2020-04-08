Сергей Цивилев рассказал о праздновании 75-летия Победы в условиях пандемии
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, планируется ли из-за ситуации с коронавирусом перенести празднование 75-летия Победы. Об этом его спросили слушатели прямого радиоэфира, прошедшего 7 апреля.
Во время прямого эфира на радио «Маяк» жители Кузбасса могли задать вопросы Сергею Цивилеву. Многие из них касались ситуации с коронавирусной инфекцией, в том числе возможной отмены масштабных мероприятий из-за режима временной изоляции. Одна из слушательниц спросила губернатора, ждать ли отмены празднования 75-летия Победы, к которому регион уже долго готовится.
- Пока никаких сообщений о том, что этот праздник будет перенесен, - их нет. Регион готовится к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, - сообщил губернатор. - Но сейчас самое главное - оказать внимание и всестороннюю помощь участникам войны, труженикам тыла. Это на сегодня самое главное, и этим мы должны заниматься каждый день. Ни одна программа поддержки старшего поколения не остановлена.
Напомним, что в ходе прямого эфира глава региона сообщил о том, что 7 апреля в регионе были зафиксированы еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в Кузбассе заболело семь человек. Из них двое уже выписались, еще пять находятся в больницах Кемерова и Новокузнецка.
Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе: какие штрафы предусмотрены
За нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе предусмотрены штрафы. А в некоторых случаях грозит и уголовная ответственность, напоминает полиция. (подробности)
Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион
Подготовить обсерваторы для туристов, прибывающих авиарейсами в Кемерово и Новокузнецк, распорядился главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс. (подробности)
Коронавирус в Кузбассе: волонтерам акции #МыВместе предоставят 10 автомобилей
Волонтеры регионального волонтерского штаба акции #МыВместе получат в свое распоряжение 10 автомобилей. Благодаря этому они смогут быстрее и качественнее помогать кузбассовцам. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»