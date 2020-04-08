2020-04-08T06:39:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Сергей Цивилев рассказал о праздновании 75-летия Победы в условиях пандемии

Вопрос главе региона задали кузбассовцы в ходе прямого радиоэфира
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев рассказал о праздновании 75-летия Победы в условиях пандемии. Фото: Пресс-служба АПКСергей Цивилев рассказал о праздновании 75-летия Победы в условиях пандемии. Фото: Пресс-служба АПК
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, планируется ли из-за ситуации с коронавирусом перенести празднование 75-летия Победы. Об этом его спросили слушатели прямого радиоэфира, прошедшего 7 апреля.

Во время прямого эфира на радио «Маяк» жители Кузбасса могли задать вопросы Сергею Цивилеву. Многие из них касались ситуации с коронавирусной инфекцией, в том числе возможной отмены масштабных мероприятий из-за режима временной изоляции. Одна из слушательниц спросила губернатора, ждать ли отмены празднования 75-летия Победы, к которому регион уже долго готовится.

- Пока никаких сообщений о том, что этот праздник будет перенесен, - их нет. Регион готовится к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, - сообщил губернатор. - Но сейчас самое главное - оказать внимание и всестороннюю помощь участникам войны, труженикам тыла. Это на сегодня самое главное, и этим мы должны заниматься каждый день. Ни одна программа поддержки старшего поколения не остановлена.

Напомним, что в ходе прямого эфира глава региона сообщил о том, что 7 апреля в регионе были зафиксированы еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, в Кузбассе заболело семь человек. Из них двое уже выписались, еще пять находятся в больницах Кемерова и Новокузнецка.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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