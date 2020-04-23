2020-04-23T06:56:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Анжеро-Судженске выявлять нарушителей режима самоизоляции будут народные дружинники

Об этом сообщил глава города Александр Рыбалко
Ирина АВТУШКО
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В Анжеро-Судженске выявлять нарушителей режима самоизоляции будут народные дружинники. Фото: Александр Рыбалко/ InstagramВ Анжеро-Судженске выявлять нарушителей режима самоизоляции будут народные дружинники. Фото: Александр Рыбалко/ Instagram
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Глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко провел совещание с руководителями предприятий города по ситуации с коронавирусом. Он принял решение привлечь народных дружинников для выявления нарушителей режима самоизоляции.

По словам мэра, ситуация в города складывается непростая, однако на улицах много молодежи и подростков.

- Я хочу, чтобы осознали все - если обстановка будет ухудшаться, то нам не избежать закрытия городских границ. А это, естественно, сильно ударит по экономике. Тем более что у нас очень высока трудовая миграция - в первую очередь это касается шахтеров, которые работают в других городах, - сообщил Александр Рыбалко. - К сожалению, пока это понимают не все.

Он отметил, что для принятия экстраординарных мер не хватает сил и людей, поэтому требуется помощь предприятий.

- Было принято решение разделить город на сектора, в которых народные дружинники начнут проводить рейды по улицам и общественным местам - выявлять нарушителей, вести разъяснительные беседы. При возникновении нештатных ситуаций будет привлекаться полиция, - подчеркнул он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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