В Анжеро-Судженске выявлять нарушителей режима самоизоляции будут народные дружинники
Глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко провел совещание с руководителями предприятий города по ситуации с коронавирусом. Он принял решение привлечь народных дружинников для выявления нарушителей режима самоизоляции.
По словам мэра, ситуация в города складывается непростая, однако на улицах много молодежи и подростков.
- Я хочу, чтобы осознали все - если обстановка будет ухудшаться, то нам не избежать закрытия городских границ. А это, естественно, сильно ударит по экономике. Тем более что у нас очень высока трудовая миграция - в первую очередь это касается шахтеров, которые работают в других городах, - сообщил Александр Рыбалко. - К сожалению, пока это понимают не все.
Он отметил, что для принятия экстраординарных мер не хватает сил и людей, поэтому требуется помощь предприятий.
- Было принято решение разделить город на сектора, в которых народные дружинники начнут проводить рейды по улицам и общественным местам - выявлять нарушителей, вести разъяснительные беседы. При возникновении нештатных ситуаций будет привлекаться полиция, - подчеркнул он.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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