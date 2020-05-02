2020-05-02T08:50:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Бортпроводница из Кузбасса заболела коронавирусом

Женщина находилась на самоизоляции
Екатерина РОМАНОВА
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Бортпроводница из Кузбасса заболела коронавирусомБортпроводница из Кузбасса заболела коронавирусомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Мэр Киселевска рассказал о жительнице города, которая заразилась коронавирусом.

2 апреля 2020 года стало известно о жительнице Киселевска, которая заболела коронавирусом. Подробности о случившемся сообщил на своей странице в социальных сетях мэр Киселевска Максим Шкарабейников.

- Заболевшая – бортпроводница, проживающая в районе шахты № 12. Женщина находилась в самоизоляции и соблюдала все предписанные правила. 120 человек продолжает оставаться под наблюдением врачей, - сообщил глава города.

Мэр напомнил киселевчанам о необходимости соблюдать самоизоляцию и без крайней необходимости не выходить из дома, отказаться от посещения парков, сквером и людых других общественных мест.

Напомним, на утро 2 мая в Кузбассе выявили 10 новых случаев заболевания. В общей сложности с середины марта у 143 жителей региона тесты на коронавирус показали положительные результаты. В стационарах области находятся 131 человек, еще 20 кузбассовцев уже прошли курс лечения и уже выписаны. Кроме того, известно о двух скончавшихся, у которых был диагностирован коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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