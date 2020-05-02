В двух кузбасских городах 2 мая впервые выявили коронавирус

2 Май 2020 2020-05-02T08:05:50+03:00

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На карте распространения коронавируса в Кузбассе появились две новые точки. Еще в двух кузбасских территориях на 2 мая впервые выявили заболевших.

По данным оперативного штаба, на 2 мая коронавирус диагностирован у 153 человек. При этом с двух кузбасских территориях – в Киселевске и Промышленновском районе – случаи заболевания выявлены впервые. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. Кроме того, четыре новых случая выявлено в Новокузнецке, три – в Анжеро-Судженске и один – в Прокопьевске.

Также на утро 2 мая два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, выписаны из больниц. Таким образом, число выздоровевших достигло 20 человек. По-прежнему остаются в больницах региона и получают лечение 131 человек. Еще два жителя Краснобродского, у которых были положительные тесты на коронавирус, скончались ранее.

На утро 2 мая карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:

Новокузнецк - 41 человек, 4 выздоровели;

Кемерово - 29 человек, 8 выздоровели;

Краснобродский - 28 человек, 2 выздоровели, 2 умерли;

Анжеро-Судженск - 17 человек;

Прокопьевский район - 4 человека, 1 выздоровел;

Тяжинский - 4 человека;

Ленинск-Кузнецкий - 4 человека;

Междуреченск - 3 человека;

Новокузнецкий район - 3 человека;

Мыски - 3 человека, 1 выздоровел;

Прокопьевск - 3 человека;

Мариинский район - 2 человека, 1 выздоровел;

Полысаево - 2 человека;

Юрга - 2 человек;

Осинники - 2 человек;

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район - 1 человек;

Топки - 1 человек;

Белово - 1 человек, 1 выздоровел;

Беловский район - 1 человек;

Промышленновский район – 1 человек;

Киселевск – 1 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU