В двух кузбасских городах 2 мая впервые выявили коронавирус
На карте распространения коронавируса в Кузбассе появились две новые точки. Еще в двух кузбасских территориях на 2 мая впервые выявили заболевших.
По данным оперативного штаба, на 2 мая коронавирус диагностирован у 153 человек. При этом с двух кузбасских территориях – в Киселевске и Промышленновском районе – случаи заболевания выявлены впервые. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. Кроме того, четыре новых случая выявлено в Новокузнецке, три – в Анжеро-Судженске и один – в Прокопьевске.
Также на утро 2 мая два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, выписаны из больниц. Таким образом, число выздоровевших достигло 20 человек. По-прежнему остаются в больницах региона и получают лечение 131 человек. Еще два жителя Краснобродского, у которых были положительные тесты на коронавирус, скончались ранее.
На утро 2 мая карта распространения коронавируса в Кузбассе выглядит так:
Новокузнецк - 41 человек, 4 выздоровели;
Кемерово - 29 человек, 8 выздоровели;
Краснобродский - 28 человек, 2 выздоровели, 2 умерли;
Анжеро-Судженск - 17 человек;
Прокопьевский район - 4 человека, 1 выздоровел;
Тяжинский - 4 человека;
Ленинск-Кузнецкий - 4 человека;
Междуреченск - 3 человека;
Новокузнецкий район - 3 человека;
Мыски - 3 человека, 1 выздоровел;
Прокопьевск - 3 человека;
Мариинский район - 2 человека, 1 выздоровел;
Полысаево - 2 человека;
Юрга - 2 человек;
Осинники - 2 человек;
Ленинск-Кузнецкий муниципальный район - 1 человек;
Топки - 1 человек;
Белово - 1 человек, 1 выздоровел;
Беловский район - 1 человек;
Промышленновский район – 1 человек;
Киселевск – 1 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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