2020-05-03T07:32:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще двое кузбассовцев вылечились от коронавируса

Об этом стало известно 3 мая
Ирина АВТУШКО
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Еще двое кузбассовцев вылечились от коронавирусаЕще двое кузбассовцев вылечились от коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще двое пациентов вылечились от коронавируса в Кузбассе. Об этом стало известно утром, 3 мая.

Таким образом, общее число выписавшихся из больницы сегодня составляет 22 человека.

С учетом того, что за минувшие сутки диагноз подтвердился у 13 пациентов, общее число заболевших составило 166 человек. Из них двое скончались, еще 142 пациента находятся в медучреждениях.

-В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10062 человека, - сообщили в оперативном штабе области. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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