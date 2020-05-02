2020-05-02T21:06:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 мая

Важные и актуальные новости на воскресенье, 3 мая
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 маяКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 маяФото: Иван МАКЕЕВ
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Ситуация с коронавирусом стремительно меняется день за днем. Появляются новые заболевшие, но и новые выздоровевшие. А мы сообщаем вам самые важные и актуальные новости каждый день.

По данным оперативного штаба, на утро 3 мая в Кузбассе выявлено 10 новых случаев заболевания. Таким образом, количество заболевших достигло 153 человек. При этом 20 человек с момента выявления первого случая заболевания коронавирусом вылечились и выписаны из больницы. Однако еще два человека скончались. Лечение сейчас проходят 131 кузбассовец. При этом на самоизоляции дома, в обсерваторах и стационарах находятся 11 051 человек.

При этом в двух новых территориях коронавирус выявлен впервые – в Промышленновском районе и Киселевске. О первом заболевшем в Киселевске рассказал глава города – это была женщина-бортпроводница. С момента прибытия в Кузбасс она находилась на самоизоляции.

Также в Кузбассе выросло количество заболевших детей – на утро 3 мая коронавирус обнаружили у 19 детей и подростков в возрасте от 1 до 17 лет.

Согласно статистике, больше всего заболевших в Новокузнецке. Здесь коронавирус диагностирован у 41 человека. В Кемерове 29 заболевших, в Краснобродском – 28 человек, а в Анжеро-Судженке – 17. В остальных городах и районах количество заболевших колеблется от одного до четырех человек. Кстати, из-за пациента НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых, у которого выявили коронавирус, пришлось закрывать на карантин все медицинское учреждение.

Для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса, в регионе временно отменены льготы для пенсионеров. Возможность сезонного бесплатного проезда временно не действует.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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