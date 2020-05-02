Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 мая

Ситуация с коронавирусом стремительно меняется день за днем. Появляются новые заболевшие, но и новые выздоровевшие. А мы сообщаем вам самые важные и актуальные новости каждый день.

По данным оперативного штаба, на утро 3 мая в Кузбассе выявлено 10 новых случаев заболевания. Таким образом, количество заболевших достигло 153 человек. При этом 20 человек с момента выявления первого случая заболевания коронавирусом вылечились и выписаны из больницы. Однако еще два человека скончались. Лечение сейчас проходят 131 кузбассовец. При этом на самоизоляции дома, в обсерваторах и стационарах находятся 11 051 человек.

При этом в двух новых территориях коронавирус выявлен впервые – в Промышленновском районе и Киселевске. О первом заболевшем в Киселевске рассказал глава города – это была женщина-бортпроводница. С момента прибытия в Кузбасс она находилась на самоизоляции.

Также в Кузбассе выросло количество заболевших детей – на утро 3 мая коронавирус обнаружили у 19 детей и подростков в возрасте от 1 до 17 лет.

Согласно статистике, больше всего заболевших в Новокузнецке. Здесь коронавирус диагностирован у 41 человека. В Кемерове 29 заболевших, в Краснобродском – 28 человек, а в Анжеро-Судженке – 17. В остальных городах и районах количество заболевших колеблется от одного до четырех человек. Кстати, из-за пациента НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых, у которого выявили коронавирус, пришлось закрывать на карантин все медицинское учреждение.

Для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса, в регионе временно отменены льготы для пенсионеров. Возможность сезонного бесплатного проезда временно не действует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В двух кузбасских городах 2 мая впервые выявили коронавирус

На карте распространения коронавируса в Кузбассе появились две новые точки. Еще в двух кузбасских территориях на 2 мая впервые выявили заболевших. (подробности)

Электронный пропуск в Кузбассе: как получить и кому нужен

С 5 мая в Кузбассе постепенно начнет действовать система электронных пропусков. Уже сейчас она работает в тестовом режиме, а руководители предприятий начали оформлять пропуска для своих сотрудников. (подробности)

Еще двое кузбассовцев вылечились от коронавируса на 2 мая

По данным оперативного штаба, на 2 мая 2020 еще двое кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, выписаны из больниц. (подробности)

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 153 человек

В Кузбассе за минувшие сутки выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Тест на коронавирус оказался положительным у 10 человек. (подробности)