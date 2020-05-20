2020-05-20T08:11:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Первого заболевшего COVID-19 выявили в Кемеровском муниципальном округе

Территорий, свободных от коронавируса, остается все меньше
Екатерина РОМАНОВА
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Первого заболевшего COVID-19 выявили в Кемеровском муниципальном округеПервого заболевшего COVID-19 выявили в Кемеровском муниципальном округеФото: Олег ЗОЛОТО
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На карте распространения коронавируса в Кузбассе появилась еще одна точка. Первого заболевшего COVID-19 выявили в Кемеровском муниципальном округе.

Коронавирус проник еще в одну территорию Кузбасса. Так, на утро 20 мая стало известно о первом случае заболевания в кемеровской муниципальном округе. Это уже 27-ая территория региона, где есть заболевшие.

На утро 20 мая из 34 территорий свободными от коронавируса остаются лишь семь: Березовский, Тайга, Гурьевский, Таштагольский районы, Юргинский, Яйский и Яшкинский муниципальные округа. В остальных районах и округах выявлено как минимум по одному случаю коронавируса.

Напомним, в общей сложности на утро 20 мая в Кузбассе 365 человек, заболевших коронавирусом. Из них 123 человека уже выздоровели и выписаны из больницы. При этом о последних шести случаях стало известно 20 мая. Число летальных исходов не изменилось – семь человек. А вот людей, находящихся на изоляции, стало больше: 7323 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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