27 Май 2020 2020-05-27T06:50:01+03:00

«Всю деревню сдуло!»: последствия урагана в Мариинском районе попали на видео. ФОТО: кадр видео vk.com, "Мариинск Подслушано" и "Месторасположение ДПС - город Мариинск"

Изменить размер текста: A A

Разошедшийся накануне ветер натворил немало бед. Сорванные крыши, поваленные деревья, оборванные провода… Помимо всего этого, жители Мариинского района сообщают о «сдутой ветром» деревне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/781452" frameborder="0"></iframe> Последствия урагана в Мариинском районе попали на видео.Видео: vk.com, "Мариинск Подслушано" и "Месторасположение ДПС - город Мариинск"

- Вы говорите, не ураган? Смотрите - вон всю деревню сдуло! Подчистую, вместе с деревьями, - комментирует автор одного из видео.

И действительно: в объектив камеры попали дома с разрушенными крышами, поваленные столбы, оборванные провода. Место, где все это произошло, - деревня Константиновка Мариинского района. Там же, где под обрушившейся стеной зернохранилища погибли люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/781453" frameborder="0"></iframe> «Всю деревню сдуло!»: последствия урагана в Мариинском районе попали на видео.Видео: vk.com, "Мариинск Подслушано" и "Месторасположение ДПС - город Мариинск"

- Фуру перевернуло! - комментирует автор другого видео, запечатлевший сошедшую с дороги фуру с прицепом, застывшую в неестественном состоянии в нескольких метрах от дороги.

На момент публикации не удалось получить комментарий оперативных служб, определяющий масштаб ущерба.

«Всю деревню сдуло!»: последствия урагана в Мариинском районе попали на видео. ФОТО: кадр видео vk.com, "Мариинск Подслушано" и "Месторасположение ДПС - город Мариинск"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разгул стихии: кузбассовцы делятся снимками последствий урагана

Очевидцы делятся в соцсетях последствиями урагана, который обрушился на Кузбасс во вторник, 26 мая. На кадрах видно, что шквалистый ветер повалил деревья. (подробности)

Град размером с куриное яйцо обрушился на Кузбасс

В Кузбасс пришла непогода - с градом и ураганом. Фотографиями с градинами размером с куриное яйцо жители региона делятся в социальных сетях. (подробности)

Два человека погибли под рухнувшей стеной зернохранилища в Кузбассе

В Кузбассе во время сильного ветра произошло ЧП. Здесь у здания зернохранилища рухнула стена. Погибли два человека. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU