«Всю деревню сдуло!»: последствия урагана в Мариинском районе попали на видео
Разошедшийся накануне ветер натворил немало бед. Сорванные крыши, поваленные деревья, оборванные провода… Помимо всего этого, жители Мариинского района сообщают о «сдутой ветром» деревне.
Последствия урагана в Мариинском районе попали на видео.Видео: vk.com, "Мариинск Подслушано" и "Месторасположение ДПС - город Мариинск"
- Вы говорите, не ураган? Смотрите - вон всю деревню сдуло! Подчистую, вместе с деревьями, - комментирует автор одного из видео.
И действительно: в объектив камеры попали дома с разрушенными крышами, поваленные столбы, оборванные провода. Место, где все это произошло, - деревня Константиновка Мариинского района. Там же, где под обрушившейся стеной зернохранилища погибли люди.
«Всю деревню сдуло!»: последствия урагана в Мариинском районе попали на видео.Видео: vk.com, "Мариинск Подслушано" и "Месторасположение ДПС - город Мариинск"
- Фуру перевернуло! - комментирует автор другого видео, запечатлевший сошедшую с дороги фуру с прицепом, застывшую в неестественном состоянии в нескольких метрах от дороги.
На момент публикации не удалось получить комментарий оперативных служб, определяющий масштаб ущерба.
«Всю деревню сдуло!»: последствия урагана в Мариинском районе попали на видео. ФОТО: кадр видео vk.com, "Мариинск Подслушано" и "Месторасположение ДПС - город Мариинск"
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ИСТОЧНИК KP.RU