2020-05-27T06:50:01+03:00
Происшествия

«Всю деревню сдуло!»: последствия урагана в Мариинском районе попали на видео

Кузбассовцы делятся снимками последствий урагана [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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«Всю деревню сдуло!»: последствия урагана в Мариинском районе попали на видео. ФОТО: кадр видео vk.com, "Мариинск Подслушано" и "Месторасположение ДПС - город Мариинск"«Всю деревню сдуло!»: последствия урагана в Мариинском районе попали на видео. ФОТО: кадр видео vk.com, "Мариинск Подслушано" и "Месторасположение ДПС - город Мариинск"
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Разошедшийся накануне ветер натворил немало бед. Сорванные крыши, поваленные деревья, оборванные провода… Помимо всего этого, жители Мариинского района сообщают о «сдутой ветром» деревне.

Последствия урагана в Мариинском районе попали на видео.Видео: vk.com, "Мариинск Подслушано" и "Месторасположение ДПС - город Мариинск"

- Вы говорите, не ураган? Смотрите - вон всю деревню сдуло! Подчистую, вместе с деревьями, - комментирует автор одного из видео.

И действительно: в объектив камеры попали дома с разрушенными крышами, поваленные столбы, оборванные провода. Место, где все это произошло, - деревня Константиновка Мариинского района. Там же, где под обрушившейся стеной зернохранилища погибли люди.

«Всю деревню сдуло!»: последствия урагана в Мариинском районе попали на видео.Видео: vk.com, "Мариинск Подслушано" и "Месторасположение ДПС - город Мариинск"

- Фуру перевернуло! - комментирует автор другого видео, запечатлевший сошедшую с дороги фуру с прицепом, застывшую в неестественном состоянии в нескольких метрах от дороги.

На момент публикации не удалось получить комментарий оперативных служб, определяющий масштаб ущерба.

«Всю деревню сдуло!»: последствия урагана в Мариинском районе попали на видео. ФОТО: кадр видео vk.com, "Мариинск Подслушано" и "Месторасположение ДПС - город Мариинск"

«Всю деревню сдуло!»: последствия урагана в Мариинском районе попали на видео. ФОТО: кадр видео vk.com, "Мариинск Подслушано" и "Месторасположение ДПС - город Мариинск"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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