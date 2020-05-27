27 Май 2020 2020-05-27T07:17:32+03:00

В результате урагана в Кузбассе пострадали 147 домов и 25 автомобилей Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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В Кузбассе оценили последствия штормового ветра, который обрушился на регион накануне. Пострадали несколько территорий.

В результате урагана в регионе были повреждены кровли 147 домов и объектов соцсферы, включая 16 многоквартирных домов (из них пять - в Кемерове) и 11 социальных объектов. Остальные 120 - кровли частных домов, в том числе это полностью или частично 39 крыш в Мариинском (все в деревне Константиновка) и 53 в Тяжинском районе.

Кроме того, пострадали 25 автомобилей (из них 11 в областном центре) и повалены 280 деревьев (в частности, 93 - в Кемерове, 37 - в Мариинском и 36 - в Тяжинском муниципальных округах, 30 - в Анжеро-Судженске, 20 - в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе).

Многие жители в эти сутки остались без света. Одномоментно наибольшее число отключенных потребителей составляло 4,5 тысячи абонентов. Отключения устранялись в нормативные сроки, некоторые объекты на время восстановительных работ переводились на резервное питание.

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ИСТОЧНИК KP.RU