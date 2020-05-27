В Кузбассе ожидаются заморозки до -2 градусов

27 Май 2020 2020-05-27T12:46:07+03:00

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Погода снова преподносит жителям Кузбасса сюрпризы. Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждают жителей о заморозках.

Ночью 28 мая по области ожидается +1… +6 градусов, местами заморозки до -2. Днем воздух прогреется до +13… +18 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров. Синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью по северу региона пройдут небольшие дожди, днем будет преимущественно без осадков.

В Кемерове ночью ожидается +2… +4, днем +14… +16 градусов. Как и в целом по региону, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU