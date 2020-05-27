2020-05-27T13:42:51+03:00
Общество

Во время урагана из кемеровской квартиры сдуло попугая

Хозяева просят неравнодушных горожан помочь в поиске птицы
Мария КОЛОСОВА
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Во время урагана из кемеровской квартиры сдуло попугаяВо время урагана из кемеровской квартиры сдуло попугаяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Во время урагана, который обрушился на Кемерово 26 мая, из квартиры в многоэтажке сдуло попугая. Обеспокоенные хозяева просят горожан помочь в поиске птицы.

-Вчера во время урагана в Центральном районе Кемерово по адресу Терешковой, 42 затянуло ветром в открытое окно серо-желтую кореллу, - написала в «Яндекс.Район» жительница города Светлана О. - Корелла ручная, откликается на кличку Лерочка.

Хозяйка очень просит кемеровчан, которые живут в районе улицы Терешковой и социального рынка, обратить внимание на свои балконы и окна.

-Если к вам на балкон или в окно залетит наша птичка - не выгоняйте, приманите хлебом и свяжитесь с нами. Птичка живет с нами уже 10 лет. Мы очень к ней привязаны, - просит женщина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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