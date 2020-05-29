2020-05-29T17:09:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких городах Кузбасса с 1 июня откроются торговые центры

В некоторых городах они останутся закрытыми
Екатерина РОМАНОВА
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В каких городах Кузбасса с 1 июня откроются торговые центрыВ каких городах Кузбасса с 1 июня откроются торговые центрыФото: Лариса МАРУЦАК
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Вечером 29 мая губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям региона. Среди прочих важных моментов, о которых говорил губернатор – открытие торговых центров.

Уже с 1 июня в кузбасских городах начнут открываться торговые центры. Правда, в некоторых городах – там, где отмечается высокий уровень заболеваемости, они по-прежнему будут закрытыми. Так, пока нельзя будет попавть в торговые центры Новокузнецка, Междуреченска, Анжеро-Судженска, Белова, Беловского муниципального района, Калтана и Осинников.

- Во всех ТРЦ остаются закрытыми предприятия общепита, детские игровые зоны, кинотеатры и спортивные объекты - они откроются позже, - отметил губернатор.

Есть и еще некоторые ограничения,Ю которые будут действовать в ТРЦ. Например, и посетители, и сотрудники торговых центров должны будут носить маски. А во всех торговых залах должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками.

Еще одно ограничение касается количества покупателей в торговых залах – не больше одного человека на четыре квадратных метра. В остальных помещениях расстояние между людьми должно оставаться не менее 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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