2020-05-29T17:36:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Плановая медицинская помощь возобновляется в Кузбассе с 1 июня

Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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Плановая медицинская помощь возобновляется в Кузбассе с 1 июняПлановая медицинская помощь возобновляется в Кузбассе с 1 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В своем обращении к жителям региона Сергей Цивилев сообщил о том, когда возобновится плановая медицинская помощь кузбассовцам.

Вечером 29 мая Сергей Цивилев выступил с обращение к жителям Кузбасса. Он сделал акцент на самых важных моментах, которые волнуют жителей региона. Так, губернатор рассказал о том, что уже с 1 июня возобновляется плановая медицинская помощь, которую так ждали многие жители региона, особенно те, которым на весну были назначены операции.

- Медицинские учреждения Кузбасса на следующей неделе продолжат возвращаться к обычному режиму работы и оказанию плановой медицинской помощи, - заявил Сергей Цивилев. – Мы уже возобновили проведение несрочных плановых операций, не требующих искусственной вентиляции легких. В полном объеме возобновляется плановая медицинская помощь, направленная на раннюю диагностику онкологических заболеваний и болезней системы кровообращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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