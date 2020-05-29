2020-05-29T19:04:03+03:00
Общество

Сергей Цивилев рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы

Губернатор назвал города, где могут пройти парады
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев рассказал о подготовке к празднованию 75-летия ПобедыСергей Цивилев рассказал о подготовке к празднованию 75-летия ПобедыФото: Екатерина РОМАНОВА
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Вечером 29 мая Сергей Цивилев рассказал жителям региона о мерах послабления режима повышенной готовности, которые вступят в силу с 1 июня. Кроме того, губернатор сообщил, в каких городах Кузбасса могут пройти парады в честь Дня Победы.

Из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе, как и во всей России, перенесли празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне.

- Президент России Владимир Владимирович Путин принял решение провести парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве и в других городах России 24 июня, - сказал в своем обращении Сергей Цивилев. - Дата выбрана не случайно: 75 лет назад именно в этот день состоялся первый Парад Победы, во время которого штандарты фашистских соединений были брошены к подножию Мавзолея.

В Кузбассе также будут праздновать 75-летие Победы. Причем парады планируют провести в четырех городах - Кемерове, Новокузнецке, Юрге и Белове. Однако губернатор отметил, что это будет возможно только в том случае, если это позволит ситуация с коронавирусом.

Образение Сергея Цивилева к Кузбассовцам 29 мая 2020.Видео: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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