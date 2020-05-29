Сергей Цивилев рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы
Вечером 29 мая Сергей Цивилев рассказал жителям региона о мерах послабления режима повышенной готовности, которые вступят в силу с 1 июня. Кроме того, губернатор сообщил, в каких городах Кузбасса могут пройти парады в честь Дня Победы.
Из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе, как и во всей России, перенесли празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне.
- Президент России Владимир Владимирович Путин принял решение провести парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве и в других городах России 24 июня, - сказал в своем обращении Сергей Цивилев. - Дата выбрана не случайно: 75 лет назад именно в этот день состоялся первый Парад Победы, во время которого штандарты фашистских соединений были брошены к подножию Мавзолея.
В Кузбассе также будут праздновать 75-летие Победы. Причем парады планируют провести в четырех городах - Кемерове, Новокузнецке, Юрге и Белове. Однако губернатор отметил, что это будет возможно только в том случае, если это позволит ситуация с коронавирусом.
Образение Сергея Цивилева к Кузбассовцам 29 мая 2020.Видео: пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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ИСТОЧНИК KP.RU