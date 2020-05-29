Где кузбассовцы смогут отдохнуть летом

29 Май 2020 2020-05-29T19:01:14+03:00

Об условиях отдыха в регионе и поездках за его пределы рассказал Сергей Цивилев

Изменить размер текста: A A

В своем обращении 29 мая к жителям региона Сергей Цивилев рассказал о том, как будет организован летний отдых кузбассовцев. Также он озвучил условия, при которых это будет возможно.

- Впереди сезон летних отпусков. И для нас сейчас самое главное - не допустить повторного завоза вируса. Не подвергайте опасности себя и своих близких, воздержитесь от поездок в другие регионы или тем более за рубеж, - отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор напомнил о том, что после возвращения в Кузбасс из других регионов отдохнувшим придется провести две неделим в самоизоляции. Эта мера поможет предотвратить возможные новые случаи заболевания.

Летом возобновят работу базы отдыха и другие объекты размещения туристов. В том числе откроется и курорт Шерегеш. А вот ресторанные комплексы при них пока будут оставаться закрытыми. Завтраки, обеды и ужины будут проходить в номерах или на свежем воздухе.

- Вся инфраструктура уже подготовлена для летнего отдыха, - отметил Сергей Цивилев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/782055" frameborder="0"></iframe> Образение Сергея Цивилева к Кузбассовцам 29 мая 2020.Видео: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плановая медицинская помощь возобновляется в Кузбассе с 1 июня

В своем обращении к жителям региона Сергей Цивилев сообщил о том, когда возобновится плановая медицинская помощь кузбассовцам. (подробности)

В каких городах Кузбасса с 1 июня откроются торговые центры

Вечером 29 мая губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям региона. Среди прочих важных моментов, о которых говорил губернатор, - открытие торговых центров. (подробности)

Сергей Цивилев рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы

Вечером 29 мая Сергей Цивилев рассказал жителям региона о мерах послабления режима повышенной готовности, которые вступят в силу с 1 июня. Кроме того, губернатор сообщил, в каких городах Кузбасса могут пройти парады в честь Дня Победы. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU