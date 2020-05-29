2020-05-29T19:01:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Где кузбассовцы смогут отдохнуть летом

Об условиях отдыха в регионе и поездках за его пределы рассказал Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Где кузбассовцы смогут отдохнуть летомГде кузбассовцы смогут отдохнуть летомФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В своем обращении 29 мая к жителям региона Сергей Цивилев рассказал о том, как будет организован летний отдых кузбассовцев. Также он озвучил условия, при которых это будет возможно.

- Впереди сезон летних отпусков. И для нас сейчас самое главное - не допустить повторного завоза вируса. Не подвергайте опасности себя и своих близких, воздержитесь от поездок в другие регионы или тем более за рубеж, - отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор напомнил о том, что после возвращения в Кузбасс из других регионов отдохнувшим придется провести две неделим в самоизоляции. Эта мера поможет предотвратить возможные новые случаи заболевания.

Летом возобновят работу базы отдыха и другие объекты размещения туристов. В том числе откроется и курорт Шерегеш. А вот ресторанные комплексы при них пока будут оставаться закрытыми. Завтраки, обеды и ужины будут проходить в номерах или на свежем воздухе.

- Вся инфраструктура уже подготовлена для летнего отдыха, - отметил Сергей Цивилев.

Образение Сергея Цивилева к Кузбассовцам 29 мая 2020.Видео: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плановая медицинская помощь возобновляется в Кузбассе с 1 июня

В своем обращении к жителям региона Сергей Цивилев сообщил о том, когда возобновится плановая медицинская помощь кузбассовцам. (подробности)

В каких городах Кузбасса с 1 июня откроются торговые центры

Вечером 29 мая губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с обращением к жителям региона. Среди прочих важных моментов, о которых говорил губернатор, - открытие торговых центров. (подробности)

Сергей Цивилев рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы

Вечером 29 мая Сергей Цивилев рассказал жителям региона о мерах послабления режима повышенной готовности, которые вступят в силу с 1 июня. Кроме того, губернатор сообщил, в каких городах Кузбасса могут пройти парады в честь Дня Победы. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Цивилев рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы
Где кузбассовцы смогут отдохнуть летом
Плановая медицинская помощь возобновляется в Кузбассе с 1 июня
В каких городах Кузбасса с 1 июня откроются торговые центры
Торговые центры Кузбасса готовятся к открытию
Сергей Цивилев вечером в пятницу обратится к жителям Кузбасса
АЦкий холод от Арктического Циклона: кто виноват в похолодании в Кузбассе
Жильцам аварийного дома из Ленинска-Кузнецкого дадут квартиры до сентября 2020 года
Поиски 15-летней школьницы прекращены в Кузбассе
В каком кузбасском городе больше всего выздоровевших на утро 29 мая
Кемерово стал лидером по числу новых зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 29 мая достигло 495 человек
Ребенок проткнул глаз металлическим штырем во дворе дома в Кемерове
Экс-глава ГИБДД Кузбасса выходит по условно-досрочному освобождению
В Кузбассе закрыли магазин из-за угрозы распространения коронавируса
Кассир похитила в кузбасском банке 2 миллиона рублей для подруги
Сергей Цивилев рассказал о возможности открытия туристических комплексов
Кузбассовец нашел боевой снаряд и вместо полиции сдал в музей