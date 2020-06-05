2020-06-05T15:40:43+03:00
Общество

Шесть чиновников заплатят штрафы за массовый пожар в Ижморском районе

Он произошел 23 апреля
Мария КОЛОСОВА
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Шесть чиновников заплатят штрафы за массовый пожар в Ижморском районе. Фото: Фото: Инцидент Кузбасс/ InstagramШесть чиновников заплатят штрафы за массовый пожар в Ижморском районе. Фото: Фото: Инцидент Кузбасс/ Instagram
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В Ижморском районе, где 23 апреля произошел серьезный пожар, сотрудники прокуратуры проверили действия местных властей по соблюдению противопожарной безопасности. В результате шести сотрудникам местной администрации назначены штрафы.

К проведенной проверке были привлечены сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России.

Как выяснилось, администрация Ижморского района установила особый противопожарный режим с 20 апреля по 1 июня. Начальники территориальных отделов администрации должны были принять меры по своевременной очистке территорий от горючих отходов, мусора, сухой травы. Также должна была быть исключена возможность

переброса огня при полевых и лесных пожарах на здания в населенных пунктах.

-Вместе с тем, в ходе выездной проверки установлено, что на территориях населенных пунктов уборка сухой травы не организована или проведена в недостаточном объеме, - рассказали в прокуратуре области. - В нарушение требований правил противопожарного режима в местах общего пользования не осуществлен окос травы и уборка горючего мусора.

В связи с этим прокурор возбудил шесть административных дел в отношении ответственных за данные мероприятия лиц. После рассмотрения материалов дел шести начальникам теротделов администрации Ижморского района назначены штрафы в размере 15 тысяч рублей. Выявленные нарушения устранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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