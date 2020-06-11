Вспышка коронавируса произошла в доме престарелых в Кемерове

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:28:52+03:00

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На утро 11 июня в Кемерове были зафиксированы 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом, по сообщению Роспотребнадзора, вспышка заболевания произошла в доме престарелых.

- Из новых зараженных коронавирусом пациентов в Кемерове 11 человек - это те, кто находился в пансионате для инвалидов и престарелых: 10 - проживающие в учреждении, еще один - это сотрудник, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что за прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 61 случай заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 27, Кемерово - 22, Междуреченск - четыре, по одному - в Белове, Краснобродском, Прокопьевске, Тайге, Гурьевском муниципальном округе, Кемеровском, Мариинском и Новокузнецком районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU