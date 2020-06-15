15 Июнь 2020 2020-06-15T18:20:38+03:00

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В социальных сетях появилось видео, сделанное на территории областного перинатального центра в Кемерове, где сейчас принимают больных коронавирусом. Очевидцы сняли настоящую очередь из автомобилей скорой помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="276" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/785060" frameborder="0"></iframe> Возле кузбасского медцентра выстроились скорые с больными коронавирусом.Видео: vk.com "6 рукопожатий Кемерово"

Кемеровчане сняли на видео и разместили в соцсетях ролик, на котором видны несколько автомобилей скорой помощи, которые находятся на территории областного перинатального центра. - Люди, которые до сих пор не верят, к вам отдельная просьба, просто носите маски в магазинах/транспорте/помещениях. От вас не убудет все равно, - отметил автор поста.

Видео вызвало неоднозначную реакцию: одни заявили, что готовы носить маски, лишь бы не заразиться, а другие принялись уверять, что никакие маски не помогу. Среди жарких споров и «верю-не верю в коронавирус» были и комментарии людей, опасавшихся, что в областном центре новая вспышка COVID-19. С вопросом, откуда взялась очередь из «скорых», мы обратились в региональное министерство здравоохранения..

- Эта запись была сделана 12 июня, когда была выявлена групповая заболеваемость коронавирусом в частном пансионате для пожилых людей, - прокомментировали видео в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. – Была организована плановая, одномоментная доставка на госпитализацию проживающих пансионата, у которых был выявлен COVID-19.

Напомним, на утро 13 июня стало известно о 68 случаях заболевания коронавирусом, при этом 44 из них были отмечены в Кемерове. Из 48 пациентов инфекционных больниц 20 оказались связаны с частным пансионатом для престарелых – 19 постояльцев и один сотрудник организации. В этом же пансионате ранее выявили еще 11 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU