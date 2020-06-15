2020-06-15T18:20:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Возле кузбасского медцентра выстроились скорые с больными коронавирусом

Очевидцы поделились видео в соцсетях [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Возле кузбасского медцентра выстроились скорые с больными коронавирусом. ФОТО: кадр видео vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"Возле кузбасского медцентра выстроились скорые с больными коронавирусом. ФОТО: кадр видео vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"
Изменить размер текста:

В социальных сетях появилось видео, сделанное на территории областного перинатального центра в Кемерове, где сейчас принимают больных коронавирусом. Очевидцы сняли настоящую очередь из автомобилей скорой помощи.

Возле кузбасского медцентра выстроились скорые с больными коронавирусом.Видео: vk.com "6 рукопожатий Кемерово"

Кемеровчане сняли на видео и разместили в соцсетях ролик, на котором видны несколько автомобилей скорой помощи, которые находятся на территории областного перинатального центра. - Люди, которые до сих пор не верят, к вам отдельная просьба, просто носите маски в магазинах/транспорте/помещениях. От вас не убудет все равно, - отметил автор поста.

Видео вызвало неоднозначную реакцию: одни заявили, что готовы носить маски, лишь бы не заразиться, а другие принялись уверять, что никакие маски не помогу. Среди жарких споров и «верю-не верю в коронавирус» были и комментарии людей, опасавшихся, что в областном центре новая вспышка COVID-19. С вопросом, откуда взялась очередь из «скорых», мы обратились в региональное министерство здравоохранения..

- Эта запись была сделана 12 июня, когда была выявлена групповая заболеваемость коронавирусом в частном пансионате для пожилых людей, - прокомментировали видео в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. – Была организована плановая, одномоментная доставка на госпитализацию проживающих пансионата, у которых был выявлен COVID-19.

Напомним, на утро 13 июня стало известно о 68 случаях заболевания коронавирусом, при этом 44 из них были отмечены в Кемерове. Из 48 пациентов инфекционных больниц 20 оказались связаны с частным пансионатом для престарелых – 19 постояльцев и один сотрудник организации. В этом же пансионате ранее выявили еще 11 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле кузбасского медцентра выстроились скорые с больными коронавирусом
В одном районе Кемерова на сутки отключат горячую и холодную воду
Женщина на Lexus разбила четыре автомобиля в кемеровском дворе
Заместителем мэра Новокузнецка назначен директор школы № 81
В Осинниках устроили конкурс на самую креативную маску
В Кузбассе угольная компания скрыла более 89 миллионов рублей налогов
Кузбассовец столкнул чужой автомобиль с дороги и задавил водителя
17-летний подросток устроил ДТП со смертельным исходом в Кузбассе
Россельхозбанк отмечает 20-летие
18 июня в Кемерове откроется «Лето»
Россельхозбанк проведет тестирование всех сотрудников на наличие коронавирусной инфекции
Самолеты из Кузбасса вновь летают в курортные города
Картографический сервис 2ГИС становится частью экосистемы Сбербанка
График автобуса и схема движения маршрутки изменятся в Кемерове
Россельхозбанк научит запускать и вести рентабельный и устойчивый фермерский бизнес
Директора кузбасской компании дисквалифицировали за долг по зарплате
В каком кузбасском городе больше всего новых заболевших коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 15 июня: 20 человек
В Кемерово прибыл танк для участия в параде в честь Дня Победы
В Кемерове стартовал новый этап отключения горячей воды
Кузбассовец украл детский велосипед
Кузбасские девушки осваивают новые тракторы
Нашлись родственники пациентки больницы Кемерова
Частный дом загорелся в селе Кузбасса
В Кузбассе в понедельник возможны град и туманы
Пропавшего без вести кузбассовца нашли волонтеры