Сняты ограничения на занятия спортом в Кузбассе
21 июня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому уже с 25 мая снимаются ограничения на работу спортивных объектов.
Уже начиная с четверга, 25 июня, все желающие смогут возобновить тренировки в фитнес-клубах и спортивных залах.
Теперь для работы фитнес-клубов действует лишь требование проводить регулярную уборку и обработку поверхностей антисептическими средствами, ношение масок и перчаток, дезинфекция воздуха. А вот наполняемость залов допускается 100-процентная, а не 50-процентная, как это было ранее
То же самое касается и проведения тренировок на спортивных объектов: с 25 июня помимо индивидуальных тренировок можно проводить и групповые.
Напомним, частично сняты ограничения на работу спортивных объектов были еще 5 июня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Спортивные залы и спорткомплексы открываются в Кузбассе
4 июня глава региона Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому в Кузбассе вновь начинают работу спортивные залы и комплексы. Тренироваться могут как профессиональные спортсмены, так и все остальные. (подробности)
Торговые центры, спорткомплексы и летние лагеря: какие ограничения снимаются в Кузбассе с 4 июня
4 июня Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое снимет еще ряд ограничений. Напомним, эти ограничения были введены в регионе для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. (подробности)
Фитнес-клубы в Кузбассе смогут принимать больше посетителей
Новым документам клубам разрешено работать с загрузкой в 50 процентов, то есть они могут быть заполнены посетителями уже наполовину. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU