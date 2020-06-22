22 Июнь 2020 2020-06-22T17:08:51+03:00

Сняты ограничения на занятия спортом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заниматься в свое удовольствие можно будет с 25 июня

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21 июня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому уже с 25 мая снимаются ограничения на работу спортивных объектов.

Уже начиная с четверга, 25 июня, все желающие смогут возобновить тренировки в фитнес-клубах и спортивных залах.

Теперь для работы фитнес-клубов действует лишь требование проводить регулярную уборку и обработку поверхностей антисептическими средствами, ношение масок и перчаток, дезинфекция воздуха. А вот наполняемость залов допускается 100-процентная, а не 50-процентная, как это было ранее

То же самое касается и проведения тренировок на спортивных объектов: с 25 июня помимо индивидуальных тренировок можно проводить и групповые.

Напомним, частично сняты ограничения на работу спортивных объектов были еще 5 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU