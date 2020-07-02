Новый фонтан появится в Кемерове

2 Июль 2020 2020-07-02T06:44:53+03:00

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Еще один фонтан в скором времени появится в Кемерове. где он будет находиться и на какой стадии сейчас работы, рассказал мэр города Илья Середюк.

Новый фонтан уже в этом году появится в Кемерове. Стройплощадка будущего фонтана расположилась в микрорайоне Шалготарьян. Специалисты уже приступили к монтажу его подземной части.

О строительстве фонтана рассказал на своей странице в соцсетях Илья Середюк. Также он разместил фотографии с места, где он будет располагаться.

Пока не известны точные даты, когда заработает новый фонтан. Зато известно, когда начнут работать все остальные – и в Кемерове, и в Новокузнецке. Запуск фонтанов в этом году пришлось отложить из-за ситуации с коронавирусом, однако уже в ближайшие дни они вновь заработают и подарят прохладу горожанам. Это будет очень кстати, ведь первая декада июля обещает быть аномально жаркой.

ИСТОЧНИК KP.RU