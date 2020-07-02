2020-07-02T08:03:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснобродском возобновили автобусные рейсы, отмененные из-за коронавируса

Ограничения были введены после смерти пациентки
Лия Гараева
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В Краснобродском возобновили автобусные рейсы, отмененные из-за коронавирусаВ Краснобродском возобновили автобусные рейсы, отмененные из-за коронавирусаФото: Павел КЛОКОВ
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В Краснобродском возобновили автобусные рейсы, отмененные из-за смерти женщины. Дело в том, что она умерла из-за коронавируса.

Ограничения сняты со следующих направлений: №110 «Краснобродский – Трудармейский», №125К «Краснобродский — Артышта», №125 «Краснобродский — Каменный Ключ», №124 «Краснобродский — Тихоновка», №110К «Краснобродский — Сады», №109 «Краснобродский — Белово» и №506 «Краснобродский — Белово — Кемерово».

«Со 2 июля 2020 года полностью восстановлено транспортное сообщение в Краснобродском городском округе», - написали на официальной странице администрации Краснобродского городского округа в Instagram.

ПОДРОБНОСТИ

Какие ограничения действуют в Кузбассе:

Масочный режим – да.

Самоизоляция для приезжих – да.

Рестораны и кафе – работают.

Музеи, музеи-заповедники – работают.

Санатории – работают.

Спортивные залы и комплексы – работают.

Места отдыха у воды – работают.

Пляжи – купание запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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