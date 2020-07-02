В Краснобродском возобновили автобусные рейсы, отмененные из-за коронавируса
В Краснобродском возобновили автобусные рейсы, отмененные из-за смерти женщины. Дело в том, что она умерла из-за коронавируса.
Ограничения сняты со следующих направлений: №110 «Краснобродский – Трудармейский», №125К «Краснобродский — Артышта», №125 «Краснобродский — Каменный Ключ», №124 «Краснобродский — Тихоновка», №110К «Краснобродский — Сады», №109 «Краснобродский — Белово» и №506 «Краснобродский — Белово — Кемерово».
«Со 2 июля 2020 года полностью восстановлено транспортное сообщение в Краснобродском городском округе», - написали на официальной странице администрации Краснобродского городского округа в Instagram.
ПОДРОБНОСТИ
Какие ограничения действуют в Кузбассе:
Масочный режим – да.
Самоизоляция для приезжих – да.
Рестораны и кафе – работают.
Музеи, музеи-заповедники – работают.
Санатории – работают.
Спортивные залы и комплексы – работают.
Места отдыха у воды – работают.
Пляжи – купание запрещено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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