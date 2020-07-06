6 Июль 2020 2020-07-06T09:46:26+03:00

Пастух с конем погибли от удара молнии в Кузбассе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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Прошедшая в Кузбассе вечером 5 июля гроза оказалась фатальной для одного из жителей Ленинска-Кузнецкого.

Вечером 5 июля в Кузбассе прошла гроза, последствия которой кузбассовцы снимали на фото и видео. Всполохи молний, гром, град – все это было на фото и видеокадрах. Однако эта гроза обернулась трагедией для жителей города Ленинска-Кузнкецкого. Здесь, по данным Правоохранительного портала Кузбасса, молния ударила в человека. Под удар попал местный пастух.

- Разряд оказался для него смертельным. Вместе с мужчиной погиб и его конь, - сообщает правоохранительный портал Кузбасса. - Тело погибшего человека обнаружили лишь спустя время. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU