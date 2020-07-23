23 Июль 2020 2020-07-23T07:24:39+03:00

У 67 пациентов в Кузбассе выявлен коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

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По данным оперативного межведомственного штаба, на утро 23 июля в Кузбассе еще у 67 человек был диагностирован коронавирус. Они отправлены на лечение.

Также сообщается, что 60 пациентов выздоровели, общее число выписанных достигло 1694 человек.

К сожалению, за прошедшие сутки Одна пациентка скончались. У женщины 1941 года рождения болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сердечно-сосудистой патологии. Она проживала в Новокузнецке.

Таким образом, сейчас в регионе медицинскую помощь получают 1335 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5280 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU