23-я пациентка с коронавирусом скончалась в Кузбассе

30 Июль 2020 2020-07-30T08:19:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе увеличилось число летальных исходов у пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. На утро 30 июля зафиксировано 23 таких случая.

Оперативный штаб сообщает о том, что на утро 30 июля стало известно о смерти 23-й пациентки, у которой ранее был выявлен коронавирус.

- У женщины из Новокузнецка 1945 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и онкологического заболевания, - сообщает оперативный штаб.

Отметим также, что на утро 30 июля COVID-19 подтвердился еще у 74 пациентов. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 3555 человек. Из них 1265 получают необходимое лечение в инфекционных больницах, а 2267 человек уже прошли курс лечения и выписаны домой. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7236 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Междуреченске больше всего заболевших COVID-19 на утро 30 июля

В Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. На утро 30 июля COVID-19 диагностировали у 3555 человек - с начала пандемии. Из них у 74 - за последние сутки. (подробности)

Больные коронавирусом новокузнечане массово отказываются от госпитализации

В Новокузнецке участились случаи отказа пациентов с выявленным коронавирусом от госпитализации. (подробности)

Восемь очагов коронавируса выявили в Новокузнецке

В Новокузнецке в течение недели специалисты выявили сразу восемь новых очагов коронавирусной инфекции. Все эти очаги «семейные», когда заболевают по 2-3 члена одной семьи. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU