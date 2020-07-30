2020-07-30T09:21:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Больные коронавирусом новокузнечане массово отказываются от госпитализации

Глава города призывает ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих
Екатерина РОМАНОВА
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Больные коронавирусом новокузнечане массово отказываются от госпитализацииБольные коронавирусом новокузнечане массово отказываются от госпитализацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новокузнецке участились случаи отказа пациентов с выявленным коронавирусом от госпитализации.

О том, что далеко не все новокузнечане, у которых выявлен коронавирус, отправляются в инфекционные больницы, сообщили в Роспотребнадзоре. Более того, случаи отказа от госпитализации участились.

- В первую очередь от помещения в стационар отказываются горожане, у которых вирус протекает бессимптомно. На сегодняшний день из числа выявленных не госпитализировано девять человек, - приводит данные Роспотребнадзора пресс-служба администрации Новокузнецка.

Чтобы снизить число заболевших коронавирусом - а только на утро 30 июля в городе выявлено 11 новых случаев - глава Новокузнецка Сергей Кузнецов дал поручение усилить меры по предотвращению распространения заболевания.

- Нам сегодня нужна точная аналитика, чтобы принимать соответствующие эффективные решения. Сейчас распространение инфекции в нашем городе имеет внутренний характер, не завозной. И в наших силах остановить рост заболеваемости. Для этого необходимо неукоснительно соблюдать те меры, которые содержатся в постановлении главного санитарного врача Кемеровской области и распоряжении губернатора Кузбасса «О введении режима «Повышенная готовность, - отметил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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