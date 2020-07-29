Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 июля

День за днем мы следим за тем, как меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе и рассказываем вам об изменениях. Так, на утро 30 июля стало известно о новых случаях заболевания

Как сообщает оперативный штаб, на утро 30 июля COVID-19 выявили еще у 73 человек. В общей сложности число пациентов, у которых с начала пандемии диагностировали коронавирус, достигло 3481 человека. Из них в больницах области находятся 1215 пациентов с подтвердившимся коронавирусом.

Еще 2144 пациента уже выздоровели и покинули больничные стены. О выздоровлении 104 из них стало известно утром 30 июля.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 6877 человек, - добавили в областном оперативном штабе.