2020-07-31T06:46:40+03:00
Общество

В Кузбассе на шахте зафиксировали вспышку коронавируса

Заболевших изолировали
Лия Гараева
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В Кузбассе на шахте зафиксировали вспышку коронавирусаВ Кузбассе на шахте зафиксировали вспышку коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Кемеровской области на шахте выявили вспышку коронавируса. Всех заболевших изолировали.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области сообщили, что это случилось на шахте «Березовская» АО «Угольная компания «Северный Кузбасс». Первый случай заболевания COVID-19 обнаружили 25 июля. Тогда началась проверка всех, с кем контактировал сотрудник на работе, а именно 34 шахтеров. У них взяли анализы, а также вручили постановления об изоляции.

- 28 июля у 14 человек идентифицировали РНК возбудителя COVID -19. У одного заболевшего диагностировали внебольничную пневмонию, у шести - ОРВИ, у остальных - бессимптомная форма заболевания. Спустя два дня - 30 июля - еще у одного сотрудника шахты «Березовская» была выявлена новая коронавирусная инфекция. У последнего заболевшего тоже внебольничная пневмония, - рассказали в пресс-службе.

На данный момент на шахте болеют 16 человек, девять из них проживают в Анжеро-Судженске, а семь в Березовском. Сейчас эпидемиологическое расследование продолжается. Медики будут брать анализы у всех, кто контактировал с заболевшими.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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