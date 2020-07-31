В Кузбассе из-за коронавируса закрыли торговый центр. Фото: пресс-служба Управления ФССП России по Кемеровской области-Кузбассу

В Кемеровской области на время закрыли торговый центр в Белове. В нем нарушали санитарно-эпидемиологические нормы.

- Было установлено, что перед началом рабочего дня работникам торгового центра не измеряли температуру из-за отсутствия бесконтактного термометра, обработка рук осуществлялась дезинфицирующим раствором, концентрация которого не обеспечивала уничтожение вирусов. Также в торговых павильонах часть работников и посетителей находилась без средств защиты органов дыхания, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Кемеровской области - Кузбассу.

Суд признал, что в торговом центре было нарушено законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В итоге торговый центр закрыли на пять дней. Судебные приставы опечатали помещение.

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