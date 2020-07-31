31 Июль 2020 2020-07-31T10:11:00+03:00

Обвиняемым по делу о пожаре в «Зимней вишне» продлили арест Фото: Борис КУДРЯВОВ

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Адвокаты трех фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» подали апелляцию, чтобы отменить постановление Заводского районного суда. Кемеровский областной суд рассмотрел их, но оставил продление ареста без изменений.

- В ходе судебного заседания Кемеровским областным судом был разрешен вопрос о законности и обоснованности постановления Заводского районного суда города Кемерово в части продления меры пресечения в отношении подсудимых. По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции оставил постановление Заводского районного в отношении Богдановой Ю.А., Соболева Г.В., Судденок Н.В. без изменения, — говорится на сайте суда.

Постановление районного суда от 2 июля продлило на три месяца срок ареста обвиняемых. Таким образом, до 26 октября под арестом останутся гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова и директор ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, а также технический директор «Кемеровского кондитерского комбината» Георгий Соболев. Именно их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть 60 человек.

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