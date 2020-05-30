Вячеславу Вишневскому, бывшему гендиректору ОАО «Кемеровской кондитерский комбинат» и совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Следственный комитет России предъявил Вячеславу Вишневскому обвинение в окончательной редакции. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе. Причем во главе этой группе стояло должностное лицо – Танзилия Комкова, начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области.

В пресс-службе Следственного комитета РФ также отмечают, что в организованную преступную группу входили сын Танзилии Комковой, Эдуард Комков, и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/782121" frameborder="0"></iframe> Следком обвинил совладельца ТЦ «Зимняя вишня» во взяточничестве.ВИДЕО: Следственный комитет РФ

По версии следствия, еще в 2013-2014 году, когда проводилась реконструкция здания «Кемеровского кондитерского комбината», Вишневский передал Комковой, ее сыну и Чередниченко семь миллионов рублей. Взамен он получил бездействие государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания. В итоге здание было реконструировано без разрешения на строительство и с нарушениями утвержденного проекта. К слову, проект предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах, однако сделано это не было.

Вишневский перечислил семь миллионов рублей в ООО «ИСК «Ресурс» по мнимому договору об оказании услуг. Эту сумму обналичивал Чередниченко. Позже последовала череда событий, которая фактически предопределила трагедию, случившуюся в марте 2018 года и унесшую жизни 60 человек.

- Заместитель инспекции - начальник отдела инспекции Светлана Шенгерей злоупотребила должностными полномочиями, составив акт обследования, который содержал недостоверную информацию о выполненных работах. В свою очередь Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности, - отмечает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня"Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Напомним, уголовное дело в отношении Комковой и ее сына, Чередниченко и Шенгерей ранее направлено в суд для рассмотрения по существу. Также в суде рассматриваются уголовные дела о трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева, начальника службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, генерального директора ООО «Зимняя вишня» Надежды Судденок, руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, сотрудника той же компании – инженера противопожарной системы Александра Никитина, сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, технического директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева, генерального директора комбината Юлии Богдановой.

Уголовное дело в отношении Вячеслава Вишневского находится на завершающей стадии расследования.

Пожар в "Зимней вишне" унес жизни 60 человекФото: Лариса МАРУЦАК

Напомним также, пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года. На тот момент в здании находились более тысячи человек.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в светодиодном светильнике, который располагался над бассейном с поролоновыми шариками на четвертом этаже торгового центра. Расплавленная пластмасса светильника попала на поролон - едкий дым от горения разнесся по зданию мгновенно. В это время на четвертом этаже работали кинозалы. Когда люди почувствовали запах гари, эвакуироваться было поздно, везде был дым. В результате пожара погибли 60 человек.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело, расследование которого в данный момент продлено до 25 марта. В рамках расследования арестованы 14 человек. Вишневский стал 15-ым фигурантом уголовного дела.

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