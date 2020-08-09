У 91 человека выявили коронавирус за сутки в Кузбассе Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Кемеровской области за последние сутки врачи диагностировали коронавирус еще у 91 человека. В настоящее время общее количество зараженных с начала пандемии достигло почти 4,5 тысяч жителей и гостей региона, а именно 4432.

- Еще у 91 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», - рассказали в оперативном штабе.

Теперь им предстоит пройти курс лечения в больницах, а также их изолируют от общества до полного выздоровления. Врачам предстоит выяснить, в каком состоянии находятся люди, контактировавшие с ними, и заболели ли они. Всего сейчас на территории области продолжают лечиться 1364 пациента с этим диагнозом. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7777 человек.

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