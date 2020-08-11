В Кемерове усилен контроль за соблюдением мер безопасности из-за коронавируса. Фото: Администрация города Кемерово

В Кемерове усилены меры контроля за соблюдением мер безопасности из-за коронавируса. Совещание по этому вопросу провел глава города Илья Середюк.

Мэр встретился с руководителями предприятий транспорта и торговли, чтобы обсудить усиление профилактических мер. Прежде всего это связано с ростом в городе числа заболевших и несоблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Несмотря на то, что сейчас задействованы все ресурсы больниц для лечения коронавируса, отделения уже заполнены на 70 процентов. Илья Середюк потребовал от руководителей предприятий усилить контроль за мерами профилактики. При несоблюдении мер учреждения будут закрыты.

- Отдельное внимание уделено транспортным предприятиям: при несоблюдении хотя бы одним пассажиром масочного режима транспорт не будет продолжать движение по маршруту, - сообщили в администрации города. - Руководители предприятий несут персональную ответственность за несоблюдение профилактических мер.

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