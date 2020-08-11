Кемерово пятый день подряд лидирует по числу заболевших коронавирусом
Фото: Олег УКЛАДОВ
Кемерово пятый день подряд лидирует в официальной сводке оперштаба по коронавирусу. За этот период заболевание выявлено у 129 человек.
На утро 11 августа всего в области заболело 94 человека, в том числе, 23 – в областном центре. Накануне в кузбасской столице был выявлен 31 случай заражения, 9 августа – 29 случаев, 8 августа – 21 и 7 августа – 25.
В общей сложности число заболевших по области достигло 4638 человек. выздоровело 3163 человека, 32 скончалось (в том числе, двое – за прошедшие сутки). Медицинскую помощь в настоящее время в стационарах получает 1443 пациента. Еще 7022 человека находятся на обязательной 14-дневной изоляции.
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