В Кузбассе отменили 14-дневную изоляцию для приезжих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14-дневная изоляция для въезжающих в Кузбасс отменена. Новое распоряжение Сергея Цивилева начинает действовать с 17 августа.

С понедельника, 17 августа, в Кузбассе перестают работать контрольно-пропускные пункты, которые были организованы на въездах и выездах в регион. Теперь все въезжающие в Кузбасс могут беспрепятственно пересекать его границу, при этом им не нужно будет отправляться на обязательную изоляцию, как это было раньше.

Кроме того, горнолыжные комплексы и курорты теперь могут принимать не только кузбассовцев, но и жителей других регионов. Также возобновляется автобусное сообщение с субъектами Российской Федерации в обычном режиме. Возобновляется и движение электропоездов «Тайга - Томск» и «Новокузнецк - Новосибирск» - по обычному графику.

Напомним, ранее ограничения на въезд и обязательная изоляция уже отменялись, однако с 23 июля их возобновили из-за сложной ситуации с коронавирусом.

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