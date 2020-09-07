Принято решение о начале отопительного сезона в Кемерове Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Стало известно, когда же в Кемерове дадут тепло. Мэр города подписал распоряжение о начале отопительного сезона в областном центре.

Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, мэр Илья Середюк подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 9 сентября.

Уже со среды тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и учреждения с круглосуточным пребыванием людей. Затем поэтапно будут подключены и многоквартирные дома и другие объекты.

- В период подачи тепла горожанам следует проверить инженерные коммуникации и приборы отопления в своих квартирах, - отмечает пресс-служба администрации города. - При появлении повреждений необходимо сообщить о них в аварийную службу своей УК или по телефону Кемеровской службы спасения: 77-05-05.

Напомним, ранее постановление о начале отопительного сезона подписал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. А энергетики даже провели опрос, когда лучше всего начать подавать тепло.

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