Жители Кемерова мерзнут сильнее новокузнечан: продолжается голосование за сроки подачи тепла

Жители Кемерова замерзли сильнее новокузнечан: продолжается голосование за сроки подачи тепла
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Кемерова и Новокузнецка продолжают голосовать за сроки подачи отопления. В обоих городах более половины участников опроса хотят, чтобы отопительный сезон начался уже сейчас. Правда, кемеровчане немного больше.
Напомним, что энергетики запустили в двух крупных городах области голосование, призванное решить, когда нужно включить отопление в домах. Есть три варианта ответов -
«Да, включайте, мне холодно», «Нет, подождите, еще тепло» и промежуточный «Мне все равно, решайте сами».
Судя по результатам голосования, вечером в воскресенье, 6 сентября, 57 процентов кемеровчан высказались за подачу тепла, 41 – против, остальным двум процентам все равно. Окончательно вопрос решится в понедельник, 7 сентября – мэр Кемерова Илья Середюк пообещал назвать точную дату включения отопления.
В Новокузнецке, судя по опросу, запуска тепла с нетерпением ждут 54 процента горожан, 43 считают, что пока рано.
Вместе с тем, отметим что кузбасские синоптики предсказывают жителям уже второй день подряд с заморозками до -2 градусов. А в субботу, 5 сентября, на юге области и вовсе выпал первый снег.
Жители Кемерова могут проголосовать здесь.
Жители Новокузнецка могут оставить свой голос по этой ссылке.
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