Кузбасские власти рассказали о возвращении льгот за проезд для пенсионеров, отмененных из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители оперативного штаба рассказали, когда пенсионерам вернуть льготы на проезд в общественном транспорте. Они были отменены из-за риска распространения коронавируса.

Оперштаб региона 10 сентября провел брифинг, посвященный ситуации с распространением коронавируса. Один из вопросов касался возвращения льгот на проезд в общественном транспорте для пенсионером. Напомним, студентам льготу уже вернули. Ситуацию прокомментировал заместитель губернатора по социальным вопросам Алексей Цигельник.

- Задача не в отмене льгот как таковых, а в том, чтобы уменьшить количество людей и контакты. Причем если для студентов заболевание нельзя назвать безопасным, но по крайней мере переносится заболевание в легкой форме и маски сейчас в период обучения для них обязательны, то для пожилых людей риск заболевания связан со значительно большей вероятностью летального исхода. Поэтому до тех пор, пока сохраняются риски, пока заболеваемость не снизилась до того уровня, который позволяет перейти на третий уровень снятия ограничений, возвращение этих льгот рассматриваться не будет.

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