С семьями работают психологи: Мэр Белова прокомментировал аварию на шахте. Фото: Алексей Курносов/ Instagram

Мэр Белова Алексей Курносов прокомментировал аварию на шахте «Чертинская- Коксовая», которая произошла ночью в понедельник, 14 сентября. В настоящее время с семьями пострадавших работают психологи.

-На шахте «Чертинская-Коксовая» компании «ММК-УГОЛЬ» произошел выброс угля и газа в забое осевого штрека пласта № 5, - сообщил градоначальник. - На момент ЧП в шахте находилось 95 работников, 93 из них поднялись на поверхность. Позже было обнаружено тело горного мастера участка №5. В настоящее время ведутся поиски комбайнера данного участка.

Также сейчас на предприятии работает комиссия, которая устанавливает причины произошедшего. Работы по пласту №5 временно приостановлены, на остальных участках работа ведется в прежнем режиме.

-На месте происшествия работают отделения горноспасателей, задействованы 31 человек и семь единиц техники, - рассказал подробности Алексей Курносов. - В настоящее время с семьями работают психологи.

Он добавил, что семье погибшего шахтера будет оказана материальная помощь.

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