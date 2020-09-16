Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении мужчины в Междуреченске .Фото: telegram-канал «Плохие новости»

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в том, что убил жителя Междуреченска, а затем расчленил его тело и сбросил в реку Усу.

11 сентября в местный отдел полиции обратился местный житель, который сообщил, что в Усе плавают фрагменты тела. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Совместными усилиями полиции и специалистов Следственного комитета удалось установить личность погибшего - им оказался 43-летний житель Междуреченска. - Полицейские и следователи выяснили, что убийство мужчины было совершено 9 сентября текущего года на бытовой почве. По подозрению в преступлении оперативники уголовного розыска задержали ранее судимого 32-летнего местного жителя, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас с задержанным работают следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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