Северный ветер принесет в Кузбасс дожди и снег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Северный ветер принесет в Кузбассе дожди и мокрый снег. Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на предстоящую неделю.

Во вторник по области ожидается +5…+10 градусов. Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров. Днем по региону пройдут небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом

В среду, 30 сентября, ночью столбики термометра покажут -1…-6 градусов. Днем потеплеет до +3…+8 градусов. Ветер сменит направление на северо-западное и немного стихнет – до 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров. Ночью пройдут небольшие, по югу умеренные осадки. Днем по южным районам небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега

В четверг, 1 октября, ночью ожидается -2…+3 градуса, а местами и до -7, днем температура будет находиться в отметках +4…+9 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров. По региону вновь пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

В пятницу ночью температура составит -2…-7 градусов, днем воздух прогреется до +5…+10 градусов. Северо-западный ветер будет дуть без порывов со скоростью 3-8 метра в секунду. Ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а вот днем будет преимущественно без осадков

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