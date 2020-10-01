Крупный вуз Кузбасса все-таки смог набрать бюджетников на первый курс. Фото: Пресс-служба КузГТУ

Крупный кузбасский вуз все-таки смог набрать первокурсников на бюджетные места. Для этого пришлось объявлять дополнительный набор.

Напомним, Кузбасский Государственный технический университет имени Горбачева в Кемерове, который считается кузницей кадров для угольной отрасли, не смог в 2020 году набрать нужно количество учащихся на первый курс. С 7 сентября был объявлен дополнительный набор на 304 места. Прием документов от поступающих по внутренним испытаниям длился до 21 сентября, от поступающих по результатам ЕГЭ - до 28 сентября. Всего, согласно данным с официального сайта образовательного учреждения, было подано

В среду, 30 сентября, стало известно, что КузГТУ все-таки удалось завершить набор-2020.

В целом, считая основной и дополнительный наборы, 932 студента зачислены на бюджет, очную форму обучения по программам высшего образования (специалитет, бакалавриат). Среди зачисленных – ребята из городов России, Узбекистана, Таджикистана, Украины.

-Контрольные цифры приема закрыты. Все бюджетные места заняты. Госзадание выполнено на 100, - сообщает пресс-служба вуза.

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